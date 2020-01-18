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«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс»

20:07
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В матче чемпионата мужской суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал «Кузбасс». Действующий чемпион уступил в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Динамо М (Москва) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (30:28, 25:15, 25:16)

18 января.

Белогорье (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:19)

18 января.

Урал (Уфа) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (21:25, 27:29, 27:29)

18 января.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 25:20)

18 января.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2019-2020/

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