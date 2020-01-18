«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс»
20:07
В матче чемпионата мужской суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал «Кузбасс». Действующий чемпион уступил в четырех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
13-й тур
Динамо М (Москва) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (30:28, 25:15, 25:16)
18 января.
Белогорье (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:19)
18 января.
Урал (Уфа) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (21:25, 27:29, 27:29)
18 января.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 25:20)
18 января.
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