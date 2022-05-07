«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала суперлиги с 1-го места в группе

В заключительном матче группы Б проходящего в Казани «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужчин «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в четырех сетах.

Таким образом, «Зенит» гарантировал себе первое место в группе Б. «Локомотив» вышел в плей-офф со второй строчки.

Третье место заняло «Динамо-ЛО», которое ожидает матч за пятое место.

Соперники петербургского «Зенита» и «Локомотива» по 1/2 финала определятся в последнем матче группы A, в котором сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал шести. Группа В. 3-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:21, 20:25, 21:25, 21:25)