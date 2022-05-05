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Сегодня, 20:55

Казанский «Зенит» выиграл у «Белогорья» в первом туре «Финала шести»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в первом туре «Финала шести» мужского чемпионата России по волейболу.

Казанцы выиграли в четырех сетах — 25:17, 19:25, 25:21, 25:14.

«Зенит» с 3 очками возглавил группу А «Финала шести». 7 мая команда из Казани встретится с московским «Динамо». За день до этого москвичи сыграют с «Белогорьем».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

«Финал шести». Группа А. 1-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (17:25, 25:19, 21:25, 14:25)

ВК Белогорье
ВК Зенит (Казань)
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