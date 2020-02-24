Завершен регулярный сезон женской суперлиги
18:07
Завершился регулярный сезон чемпионата России среди женщин. В заключительной игре краснодарское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар».
Победу в регулярке одержало «Динамо» из Казани.
Чемпионат России
Женщины
16-й тур
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 13:25)
Ранее стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата:
«Динамо» (Казань) — «Ленинградка»
«Локомотив» — «Динамо» (Краснодар)
«Уралочка-НТМК» — «Сахалин»
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