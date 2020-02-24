Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Завершен регулярный сезон женской суперлиги

18:07

Завершился регулярный сезон чемпионата России среди женщин. В заключительной игре краснодарское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар».

Победу в регулярке одержало «Динамо» из Казани.

Чемпионат России

Женщины

16-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 13:25)

Ранее стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата:

«Динамо» (Казань) — «Ленинградка»

«Локомотив» — «Динамо» (Краснодар)

«Уралочка-НТМК» — «Сахалин»

«Динамо» (Москва) — «Протон»

Дополнительная информация:

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир