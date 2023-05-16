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16 мая, 15:57

Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку Смаржек

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшей волейболистки калининградского «Локомотива» Мальвины Смаржек о травле.

«Это достаточно давняя история. Я знаю про эту травлю. Для нас это неприятная, но не неожиданная ситуация. Мы видим это не в первый раз. Что бы решать, как на это реагировать, надо исходить из конкретных обстоятельств. Если она официально обратится во Всероссийскую федерации волейбола за поддержкой, то, конечно, мы отреагируем положительно», — сказал Яременко «СЭ».

Спортсменка выступала за калининградский «Локомотива» с 2021 по 2022 год. После ухода из российского клуба волейболистка перешла в польский «Девелопрес», а сейчас играет в бразильском «Озаску».

Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
Александр Яременко (волейбол)
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