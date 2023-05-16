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16 мая, 13:30

Польская волейболистка заявила, что столкнулась с травлей из-за выступлений в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мальвина Смаржек.
Фото Global Look Press

Бывшая волейболистка калининградского «Локомотива» Мальвина Смаржек рассказала, что столкнулась в Польше с травлей из-за игры в России.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, но ситуация убивала меня», — приводит слова Смаржек РИА «Новости» со ссылкой на Sport.pl.

Также 26-летняя спортсменка заявила, что была очень подавлена из-за этого.

«Чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь», — добавила Смаржек.

Спортсменка выступала за калининградский «Локомотива» с 2021 по 2022 год. После ухода из российского клуба волейболистка перешла в польский «Девелопрес», а сейчас играет в бразильском «Озаску».

С «Локомотивом» Смаржек выиграла чемпионат России-2022 и стала серебряным призером розыгрыша Кубка России-2021.

Источник: РИА Новости
Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
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