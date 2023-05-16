Гилязутдинов покинул пост тренера казанского «Динамо» после 13 лет работы

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера казанского «Динамо», сообщается на сайте женского волейбольного клуба.

Гилязутдинов покидает «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. Он работал в казанском клубе с июня 2009 года.

Под его руководством «Динамо-Ак Барс» впервые стало чемпионом и обладателем Кубка страны, выиграло Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок ЕКВ. При Гилязутдинове казанская команда завоевывала хотя бы один трофей или медаль в каждом сезоне, начиная с 2011 года.

Все достижения «Динамо-Ак Барс» с Гилязутдиновым: чемпион России (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020), обладатель Кубка России (2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021), победитель Лиги чемпионов (2014) и Клубного чемпионата мира (2014), обладатель Кубка ЕКВ (2017), серебряный призер чемпионата России (2017, 2018), обладатель Суперкубка России (2020, 2022), бронзовый призер чемпионата России (2021) и серебряный призер всероссийской Спартакиады (2022).