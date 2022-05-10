Вербов: «Зенит» почти полностью сохранит состав в следующем сезоне»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов заявил, что команда практически полностью сохранит состав в следующем сезоне, ее покинет только поляк Бартош Беднош.

«У нас сохраняется практически вся команда. Только Беднош уезжает. По тому, кто приезжает, давайте пока сохраним интригу. А так вся команда остается и идет в следующий сезон», — сказал Вербов ТАСС.

Волейболисты казанского «Зенита» заняли третье место в чемпионате России сезона-2021/22.

«Это только показалось, что команда смогла забыть поражение от новосибирского «Локомотива». Вы же не видели их утром, вчера вечером, в раздевалке перед игрой. Молодцы! Могли ведь и опустить руки сегодня. Основная цель не достигнута, но это показатель команды — вышли, сложно, перетерпели. Качество игры, несмотря на счет, ожидалось другое, но и Санкт-Петербург не в максимальной форме подошел к этому матчу. Нам немножко повезло, что соперник сегодня допускал много ошибок, поэтому и такой счет на табло», — сказал Вербов.

Тренер не стал комментировать итоги сезона для команды. По его словам, у него нет чувства удовлетворения.