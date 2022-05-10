Волейболист казанского «Зенита» Михайлов оценил сезон неудовлетворительно

Диагональный «Зенита» Максим Михайлов подвел итоги сезона для команды.

Волейболисты казанского «Зенита» победили «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче за третье место чемпионата России со счетом 3-0.

«Вчера тяжело было настроиться, потому что понимали, что хотелось играть за первое место, а не за третье. Но сегодня настрой был уже полностью другой, потому что мы играли при полных трибунах ради зрителей, и им большое спасибо. Этот турнир получился знаковым, и атмосфера была потрясающая. Поддержка была тоже космос, эта победа посвящается нашим болельщикам», — сказал Михайлов ТАСС.

Михайлов также прокомментировал прерванную серию побед клуба. Новосибирский «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» в полуфинальном матче — 3-0.

«Тяжело играть, когда нет права на ошибку и при своих болельщиках, но, наверное, это не оправдание, в первую очередь это те ошибки, после которых мы должны делать выводы в следующем сезоне. Следующий сезон близко, и мы должны начать готовиться к нему с этого матча», — сказал Михайлов.