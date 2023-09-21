В ВФВ назвали демаршем бойкот Украиной и Польшей конгресса Европейской конфедерации волейбола из-за России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в комментарии «СЭ» назвал демаршем решение пяти стран бойкотировать ежегодный конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Мероприятие бойкотировали представители Польши, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

«Был демарш пяти стран, которые покинули конгресс в связи с участием российской организации. Это были три страны Прибалтики, Польша и Украина. Они оставили свои голоса другим странам, например, Словении и Лихтенштейну. Председатель Лихтенштейна попытался высказать позицию украинской федерации, но президент конгресса, который вел заседание, этого сделать не позволил. Прозвучала фраза от стороны Лихтенштейна о невозможности открывать конгресс, пока на нем присутствует делегация из России, что нужно поставить этот вопрос на голосование и удалить российскую делегацию», — сказал Яременко «СЭ».

Также функционер объяснил, почему российскую делегацию не удалось удалить с конгресса.

«Голосования никакого не было. Четко было сказано, что нет оснований обсуждать этот вопрос. Конференция была открыта, демарш получился куцым, на 3-5 минут. В принципе довольно глупо получилось со стороны этих пяти стран: ехать через полмира и развернуться. Мы остались довольны такой постановкой вопроса. Нас пытались удалить, а они сами удалились», — добавил Яременко.

Ежегодный конгресс ЕКВ проходил 2 сентября в Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.

Сборная России по волейболу отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.