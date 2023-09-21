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Сегодня, 13:55

В ВФВ рассказали, что представители большинства федераций не боятся здороваться, улыбаться и шутить с россиянами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал «СЭ» о том, как прошел ежегодный конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV).

«Вопрос допуска российских спортсменов может быть решен только международной федерацией (FIVB). В связи с этим вопрос возвращения наших атлетов на конгрессе не ставился. Были проведены какие-то переговоры, чтобы прощупать позиции наших коллег. Там было разделение федераций на три категории: сугубо враждебные, те, которые занимают выжидательную позицию, и большинство, которое по-спортивному относится к своим коллегам. Они понимают, что санкции наложены сверху, это не накладывает отпечаток на взаимные отношения: они не боятся с нами здороваться, разговаривать, улыбаться, шутить и так далее», — сказал Яременко «СЭ».

Ежегодный конгресс ЕКВ проходил 2 сентября в Брюсселе, куда были приглашены и представители российской и белорусской федераций.

Сборная России по волейболу отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

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