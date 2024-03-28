В России разработали версию мяча для волейбола на снегу

Российские производители разработали собственную версию мяча для игры в волейбол на снегу.

«Есть отечественная разработка мяча для волейбола на снегу. Мяч внешне похож на мяч для классического волейбола российского производства, но имеет другое покрытие и камеру. В процессе тестирования мячи были доработаны: на них появились «снежинки», которые дают дополнительное сцепление с мячом. Мяч при отрицательных температурах не сильно теряет давление в отличие от обычных мячей», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Волейбол на снегу активно развивается в России. По данной дисциплине проходят чемпионат и Кубок страны.