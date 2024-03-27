Определились четвертьфиналисты плей-офф суперлиги
Стали известны участники 1/4 финала плей-офф чемпионата России.
«Кузбасс» дома победил «Нову» в золотом сете — 15:13. Кемеровский клуб встретится в 1/4 финала с «Белогорьем».
«Факел» победил «Динамо» из Ленинградской области в золотом сете со счетом 18:16. Клуб из Нового Уренгоя сыграет с новосибирским «Локомотивом» в 1/4 финала.
«Зенит» одержал победу над «Газпром-Югрой» и встретится с московским «Динамо» в четвертьфинале.
«Енисей» был сильнее «Шахтера» и сыграет с казанским «Зенитом» в 1/4 финала суперлиги.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1/8 финала
«Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (27:25, 20:25, 24:26, 21:25). Золотой сет — 15:13
27 марта.
«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:23). Золотой сет — 18:16
27 марта.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)
27 марта.
«Шахтер» (Солигорск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (22:25, 26:28, 25:22, 19:25)
27 марта.