Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) Календарь PARI Суперлиги (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:20

Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» во втором матче 1/4 финала суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

30 марта завершились вторые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.

«Динамо-Метар» проиграл «Ленинградке» (1:3), петербургский клуб ведет 2-0 в серии. В другом матче «Локомотив» (Калининград) победил «Протон» и сравнял счет в серии (1-1). В третьей игре дня московское «Динамо» оказалось сильнее «Уралочки-НТМК» (3:2) и ведет в серии 2-0.

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала. Вторые матчи

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 19:25)

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5)

30 марта.

ВК Динамо-Метар
ВК Ленинградка
ВК Протон
ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
0
Читайте также
Форвард «Питтсбурга» Малкин оформил дубль после приезда родителей
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России разработали версию мяча для волейбола на снегу

Московское «Динамо» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 1/4 финала плей-офф суперлиги
Новости
RSS RSS
Все новости