Тетюхин рассказал о причинах смерти экс-волейболиста Зайцева
Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал, что олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев тяжело болел в последние годы. Он умер сегодня, 12 июня, на 71-м году жизни.
«Мы все время общались, когда он тяжело болел последние годы. Все время созванивались, общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие», — цитирует Тетюхина ТАСС.
Зайцев являлся обладателем золотой и двух серебряных олимпийских медалей. Также на его счету две победы на чемпионатах мира, два Кубка мира, семь золотых медалей чемпионатов Европы.
Источник: https://tass.ru/sport/17990883
Новости