Тетюхин рассказал о причинах смерти экс-волейболиста Зайцева

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал, что олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев тяжело болел в последние годы. Он умер сегодня, 12 июня, на 71-м году жизни.

«Мы все время общались, когда он тяжело болел последние годы. Все время созванивались, общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие», — цитирует Тетюхина ТАСС.

Зайцев являлся обладателем золотой и двух серебряных олимпийских медалей. Также на его счету две победы на чемпионатах мира, два Кубка мира, семь золотых медалей чемпионатов Европы.