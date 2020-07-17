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Связующий сборной Латвии остается в АСК

16:29

Контракт с АСК продлил латвийский связующий Денисс Петровс. Как и в прошедшем сезоне, он займет второе место легионера в команде, сообщает сайт клуба из Нижнего Новгорода.

Вместе с Петровсом нижегородцы стали лидерами атак завершившегося чемпионата, реализовав 1024 нападения из 2130 попыток (48 процента реализации). В межсезонье связующий присоединиться к команде позднее, сейчас он задействован на сборах национальной сборной.

В сезоне-2019/20 связующий Денисс Петровс набрал в 16 матчах 27 очков.

Дополнительная информация:

https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/407-obnovlenie-sostava-svyazuyuschiy-sbornoy-latvii-deniss-petrovs-ostayotsya-v-nizhnem-novgorode/

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