Связующий сборной Латвии остается в АСК

Контракт с АСК продлил латвийский связующий Денисс Петровс. Как и в прошедшем сезоне, он займет второе место легионера в команде, сообщает сайт клуба из Нижнего Новгорода.

Вместе с Петровсом нижегородцы стали лидерами атак завершившегося чемпионата, реализовав 1024 нападения из 2130 попыток (48 процента реализации). В межсезонье связующий присоединиться к команде позднее, сейчас он задействован на сборах национальной сборной.

В сезоне-2019/20 связующий Денисс Петровс набрал в 16 матчах 27 очков.