Состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию

Тренерский штаб женской сборной России объявил окончательный состав команды на олимпийскую квалификацию, которая пройдет в Калининграде 2-4 августа, информирует официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России:

связующие – Евгения Старцева, Татьяна Романова.

диагональные и доигровщицы – Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило.

блокирующие – Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.

либеро – Дарья Пилипенко, Алла Галкина.