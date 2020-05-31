Олимпийский чемпион Обмочаев пройдет просмотр в «Кузбассе»

Олимпийский чемпион Алексей Обмочаев намерен возобновить карьеру. 31-летний либеро, не найдя команду, полностью пропустил прошлый сезон, но получит шанс вернуться в большой волейбол в «Кузбассе», где пройдет просмотр, сообщает Twitter суперлиги.

Олимпийский чемпион Алексей Обмочаев пройдёт просмотр в @Kuzbassvolley ?



Прошлый сезон либеро пропустил. Получится ли реанимировать карьеру ? pic.twitter.com/FK9WrW9aDS — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) May 31, 2020

Обмочаев рассматривается в качестве напарника для Владимира Шишкина. Вместе они должны компенсировать уход финского либеро Лаури Керминена.

В составе сборной России Обмочаев сыграл 44 матча, выиграв Олимпиаду-2012 и Кубок мира-2011.