Олимпийский чемпион Обмочаев пройдет просмотр в «Кузбассе»
11:24
Олимпийский чемпион Алексей Обмочаев намерен возобновить карьеру. 31-летний либеро, не найдя команду, полностью пропустил прошлый сезон, но получит шанс вернуться в большой волейбол в «Кузбассе», где пройдет просмотр, сообщает Twitter суперлиги.
Олимпийский чемпион Алексей Обмочаев пройдёт просмотр в @Kuzbassvolley ?— Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) May 31, 2020
Прошлый сезон либеро пропустил. Получится ли реанимировать карьеру ? pic.twitter.com/FK9WrW9aDS
Обмочаев рассматривается в качестве напарника для Владимира Шишкина. Вместе они должны компенсировать уход финского либеро Лаури Керминена.
В составе сборной России Обмочаев сыграл 44 матча, выиграв Олимпиаду-2012 и Кубок мира-2011.
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