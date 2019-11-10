Московское «Динамо» проиграло третий матч в женской суперлиге
21:42
Волейболистки московского «Динамо» потерпели третье поражение в чемпионате России. В выездном матче четвертого тура бело-голубые уступили подмосковному «Заречье-Одинцово» со счетом 2:3.
Волейбол
Россия. Женщины. Суперлига
4-й тур
Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо М (Москва) — 3:2 (22:25, 14:25, 25:21, 25:21, 15:13)
10 ноября.
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Минчанка (Минск) — 3:0 (27:25, 25:23, 25:14)
10 ноября.
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Протон (Саратов) — 2:3 (25:16, 25:27, 16:25, 25:22, 13:15)
10 ноября.
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