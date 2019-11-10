Московское «Динамо» проиграло третий матч в женской суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» потерпели третье поражение в чемпионате России. В выездном матче четвертого тура бело-голубые уступили подмосковному «Заречье-Одинцово» со счетом 2:3.

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

4-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо М (Москва) — 3:2 (22:25, 14:25, 25:21, 25:21, 15:13)

10 ноября.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Минчанка (Минск) — 3:0 (27:25, 25:23, 25:14)

10 ноября.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Протон (Саратов) — 2:3 (25:16, 25:27, 16:25, 25:22, 13:15)

10 ноября.