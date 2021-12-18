Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор»", Локомотив" обыграл «Урал»

Московское «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России в гостях победило «Югру-Самотлор» со счетом 3:2.

Бело-голубые занимают третье место в таблице. «Югра» — на седьмой строчке.

В другом матче «Локомотив», занимающий первое место, победил «Урал» со счетом 3:0.

Чемпионат России

Мужчины

10-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:20, 26:24, 20:25, 17:25, 16:18)

«Урал» (Уфа) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (19:25, 18:25, 27:29)