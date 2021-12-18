«Спарта» победила «Заречье-Одинцово»
17:45
«Спарта» в матче 11-го тура чемпионата России среди женщин победила «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0.
«Спарта» занимает десятое место в турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» — на 14-м месте.
Волейбол
Чемпионат России
Женщины
11-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:17)
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю