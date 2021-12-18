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«Спарта» победила «Заречье-Одинцово»

17:45

«Спарта» в матче 11-го тура чемпионата России среди женщин победила «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0.

«Спарта» занимает десятое место в турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» — на 14-м месте.

Волейбол

Чемпионат России

Женщины

11-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:17)

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Роман Шишов все материалы автора
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