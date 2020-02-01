В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин лидер турнира «Локомотив» из Новосибирска на выезде обыграл «Кузбасс» из Кемерово — 3:0. Счет в партиях — 25:13, 25:19, 25:21.

Чемпионат России. Мужчины

15-й тур

«Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)

«АСК» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (13:25, 19:25, 21:25)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (24:26, 24:26, 21:25)

1 февраля.

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Урал» (Уфа) — 2:3 (25:20, 25:22, 20:25, 12:25, 13:15)

«Енисей (Красноярск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:19)