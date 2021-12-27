Михайлов — самый ценный игрок «Финала четырех» Кубка России
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Организаторы «Финала четырех» Кубка России определили лучших игроков турнира.
Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов получил сразу две награды — лучшему нападающему и самому ценному игроку. Александр Волков признан лучшим блокирующим турнира.
Лучшие игроки «Финала четырех» Кубка России-2021
MVP: Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Связующий: Павел Панков («Динамо»)
Либеро: Лаури Керминен («Динамо»)
Нападающий: Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Блокирующий: Александр Волков («Зенит-Казань»)
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