Организаторы «Финала четырех» Кубка России определили лучших игроков турнира.

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов получил сразу две награды — лучшему нападающему и самому ценному игроку. Александр Волков признан лучшим блокирующим турнира.

Лучшие игроки «Финала четырех» Кубка России-2021

MVP: Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Связующий: Павел Панков («Динамо»)

Либеро: Лаури Керминен («Динамо»)

Нападающий: Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Блокирующий: Александр Волков («Зенит-Казань»)