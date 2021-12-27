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Михайлов — самый ценный игрок «Финала четырех» Кубка России

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Организаторы «Финала четырех» Кубка России определили лучших игроков турнира.

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов получил сразу две награды — лучшему нападающему и самому ценному игроку. Александр Волков признан лучшим блокирующим турнира.

Лучшие игроки «Финала четырех» Кубка России-2021

MVP: Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Связующий: Павел Панков («Динамо»)

Либеро: Лаури Керминен («Динамо»)

Нападающий: Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Блокирующий: Александр Волков («Зенит-Казань»)

Дополнительная информация:

https://zenit-kazan.com/news/?id=6368

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Иван Шитик все материалы автора
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