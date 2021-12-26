Спиридонов считает, что ни у кого изначально не было шансов обыграть казанский «Зенит»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу казанского «Зенита» в финале Кубка России против «Динамо» (3:0).

«Казанский «Зенит» сейчас находится в такой форме, что шансов не было ни у кого. Даже выиграть одну партию невозможно было, потому что это безусловный фаворит чемпионата и Кубка. Да, по эмоциям и психологии они тоже превосходили соперника. Команда во всех элементах выглядит предпочтительней всей суперлиги!», — сказал Спиридонов «СЭ».

Также Спиридонов прокомментировал травму динамовца Ильи Власова.

«Голеностоп — стандартная травма волейболистов. Все покажет снимок. Если это просто связки, то нестрашно. Думаю, пару недель и Илья снова запрыгает», — добавил Спиридонов «СЭ».

Казанский «Зенит» стал обладателем Кубка России по волейболу. В финале команда Алексея Вербова в трех сетах победила московское «Динамо».

Игру омрачила травма центрального блокирующего московского клуба Ильи Власова. В третьем сете волейболист серьезно повредил голеностоп.

Казанский «Зенит» в десятый раз стал обладателем Кубка России. В последний раз команда выигрывала трофей в 2019 году.