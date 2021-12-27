Алексей Вербов: «Атмосфера в команде важнее любых титулов»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над московским «Динамо» в финале Кубка России по волейболу (3-0).

«На протяжении последних двух недель мы с ребятами обсуждали, что в волейбол всегда играют примерно одинаково. И я хотел бы отметить слаженность и командность — это реально семья, мы долго шли к этому ощущению, долго старались построить именно то, что я сегодня увидел.

В решающем матче важна взаимопомощь, взаимоподдержка друг друга. Мы все видели, как разбивались сегодня об щиты в защите даже те, кто не всегда это делал. Потому что партнеру это нужно было. Атмосфера, которая царит в нашей команде, видна всем невооруженным взглядом. Это дорогого стоит для меня лично, это важнее любых титулов», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ.

«Зенит» стал обладателем Кубка России в 10-й раз, что является рекордным показателем в истории страны.