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Сегодня, 16:25

Михайлов признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России

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Максим Михайлов признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.
Фото БЕТСИТИ

Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по волейболу между клубом из Татарстана и «Белогорьем».

«Зенит-Казань» уверенно победил со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:15). Михайлов отметился 13 набранными очками.

Награду «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» Михайлову вручил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Лучшего волейболиста выбирают по итогам каждой встречи «Финала четырех» Кубка. В финале «Зенит-Казань» встретится с победителем пары «Факел» — «Локомотив».

Второй полуфинал начнется в 17.00. Финал состоится 25 декабря в 14.00.

БЕТСИТИ Финал Кубка России проходит 24-25 декабря в Новом Уренгое.

ВК Зенит (Казань)
Максим Михайлов
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