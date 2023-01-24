Лучшая волейболистка XX века по версии FIVB Регла Торрес стала тренером клуба «Уралочка»

Двукратная чемпионка мира, лучшая волейболистка XX века по версии Международной федерации волейбола (FIVB) Регла Торрес присоединилась к тренерскому штабу екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК».

«Я работала с национальной сборной Кубы, пришла в федерацию и сказала, что хочу работать в «Уралочке». Мне сказали: «Да, хорошо, это отличный путь для тебя, сможешь поработать с Николаем Карполем. Также поможешь молодым кубинским девушкам в клубе, которые первый раз приехали в Россию». В нашей стране Карполя знают многие, ведь волейбол — один из самых популярных видов спорта. Для меня, как и для всех, большая честь быть рядом с таким тренером», — приводит слова Торрес ТАСС.

По ее мнению, «Уралочке» не хватает агрессии, настроя и возможности показать свой лучший волейбол".

«Вместе с тем команда обладает сильными и перспективными игроками с различными навыками. «Уралочка» — это история. Клуб воспитал большое количество знаменитых игроков. Даже до того, как я начала играть, «Уралочка» и ее волейболистки уже были у всех на слуху», — добавила Торрес.

Торрес родилась на Кубе в 1975 году. В 14 лет попала в состав молодежной сборной Кубы, через два года была приглашена в национальную сборную Кубы. Тренировалась у лучшего волейбольного тренера XX века по версии FIVB Эухенио Хорхе.

В качестве игрока за сборную Кубы Торрес выиграла три Олимпиады, два чемпионата мира, два Кубка мира. В 2001 году FIVB признала ее лучшей волейболисткой XX века. С 2008 года работала тренером в женской сборной Кубы.