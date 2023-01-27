Казанский «Зенит» продлил контракт с главным тренером Вербовым до 2024 года

Казанский волейбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Алексеем Вербовым до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба команды.

Следующий сезон станет для 40-летнего специалиста четвертым (2019/20, 2021-2024) на этом посту.

Под руководством Вербова «Зенит» завоевал три Кубка России (2019, 2021, 2022), серебряные (2020) и бронзовые (2022) медали чемпионата России, а также выиграла Всероссийскую Спартакиаду (2022) под флагом Татарстана.