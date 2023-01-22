Московское «Динамо» на тай-брейке победило питерский «Зенит»

В центральном матче игрового дня мужской волейбольной суперлиги московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга — 25:20, 25:19, 21:25, 22:25, 15:13.

«Зенит» с 54 очками — второй в турнирной таблице суперлиги, у «Динамо» 49 очков и третья позиция.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

19-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:1 (17:25, 25:21, 25:15, 25:18)

22 января.

Белогорье (Белгород) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

22 января.

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Нова (Новокуйбышевск) — 2:3 (20:25, 25:16, 26:28, 25:21, 14:16)

22 января.

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:18)

22 января.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Урал (Уфа) — 0:3 (15:25, 14:25, 22:25)

22 января.

Строитель (Минск) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (15:25, 20:25, 22:25)

22 янаваря.

Зенит-Казань (Казань) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:0 (25:21, 25:17, 26:24)

22 января.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 2:3 (20:25, 19:25, 25:21, 25:22, 13:15)

22 января.