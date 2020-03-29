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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Камехо пока не получил право выступать за сборную России

14:55
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Доигровщик «Зенита» из Санкт-Петербурга Ореоль Камехо пока не получил разрешение на выступление за сборную России.

— Пока Камехо не может выступать за сборную России, — сказал агент игрока Дмитрий Резванов в интервью ТАСС. — У него по завершении сезона заканчивается контракт с «Зенитом», но он уже получил предложение продлить соглашение.

Камехо получил российское гражданство в июне 2018 года. Согласно правилам FIVB, в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8108891

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