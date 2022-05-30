Маричев считает, что Воронков должен был извиниться за расистское высказывание

Экс главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев поделился мнением о дисквалификации тренера «Локомотива» Алексея Воронкова.

«Не очень хочется это комментировать и злорадствовать над коллегой. Могу только сказать, что я на месте Воронкова извинился бы. Он мог повести себя иным образом. Понятно, что мы, тренеры, живые люди и в работе у нас происходит всякое. Бывает, сорвешься, вылетит жесткое словцо. Но, повторюсь, любой человек имеет возможность принести извинения. Не вижу в этом ничего зазорного», — цитирует Маричева RT.

В понедельник исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение о дисквалификации Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес Монталво.

«Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3) чемпионата России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир.