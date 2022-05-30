Кубинка Айлама Монталво не может комментировать дисквалификацию Андрея Воронкова

Бывшая волейболистка волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Айлама Монталво в разговоре с «СЭ» прокомментировала свой уход из клуба и ситуацию с главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым.

«Мой представитель, Федерация волейбола Кубы, не разрешает давать мне комментарии о моем уходе из клуба и о ситуации с Воронковым», — сказала Монталво «СЭ».

В понедельник исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение о дисквалификации Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес Монталво.

«Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3) чемпионата России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир.