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Сегодня, 18:28

Кубинка Айлама Монталво не может комментировать дисквалификацию Андрея Воронкова

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывшая волейболистка волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Айлама Монталво в разговоре с «СЭ» прокомментировала свой уход из клуба и ситуацию с главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым.

«Мой представитель, Федерация волейбола Кубы, не разрешает давать мне комментарии о моем уходе из клуба и о ситуации с Воронковым», — сказала Монталво «СЭ».

В понедельник исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение о дисквалификации Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес Монталво.

«Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3) чемпионата России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир.

ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
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