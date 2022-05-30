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Маричев об отстранении Воронкова: «Если бы Воронков повёл себя иначе, то и федерация вынесла бы другой, менее жёсткий вердикт»

Маричев поделился мнением, как Воронков мог избежать жесткого наказания за расистское оскорбление
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Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев поделился мнением, как тренер калининградского «Локомотива» Алексей Воронков мог избежать жёсткого наказания за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

«Думаю, если бы Воронков повёл себя иначе, то и федерация вынесла бы другой, менее жёсткий вердикт. Согласен, что каждый специалист на эмоциях способен выругаться, но при этом ты должен всегда ощущать ответственность за свои слова и поступки. Сложно рассуждать, почему Андрей повёл себя именно так и какую линию защиты выбрал. Нужно уметь признавать ошибки. Раз совершил её, заяви об этом. К сожалению, он этого не делал, и я не понимаю такой реакции. Я бы поступил иначе», — цитирует Маричева RT.

30 мая исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение о дисквалификации Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес кубинской спортсменки Монталво.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1009366-marichev-voronkov-skandal-rasizm
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Маричев считает, что Воронков должен был извиниться за расистское высказывание
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