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Доигровщица сборной России Воронкова продлила контракт с «Локомотивом»

13:02
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Доигровщица «Локомотива» и сборной России Ирина Воронкова продолжит выступать за калининградский клуб. Она подписала контракт еще на сезон, сообщает официальный сайт команды.

— Я очень рада, что по-прежнему буду выступать за «Локо», — отметила Ирина. — Мы вместе с нашими болельщиками пойдем за новыми победами.

В суперлиге сезона-2019/2020 Ирина Воронкова провела 12 матчей и набрала 141 очко (в среднем — 3,71 за сет). Сделала 19 эйсов и 13 результативных блоков.

Дополнительная информация:

http://www.vc-lokomotiv.com/news/847-irina-voronkova-ostaetsya-s-nami

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