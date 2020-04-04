Доигровщица сборной России Воронкова продлила контракт с «Локомотивом»

Доигровщица «Локомотива» и сборной России Ирина Воронкова продолжит выступать за калининградский клуб. Она подписала контракт еще на сезон, сообщает официальный сайт команды.

— Я очень рада, что по-прежнему буду выступать за «Локо», — отметила Ирина. — Мы вместе с нашими болельщиками пойдем за новыми победами.

В суперлиге сезона-2019/2020 Ирина Воронкова провела 12 матчей и набрала 141 очко (в среднем — 3,71 за сет). Сделала 19 эйсов и 13 результативных блоков.