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Сегодня, 22:32

Московское «Динамо» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 1/4 финала плей-офф суперлиги

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома победило питерский «Зенит» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России — 3:0.

«Факел» в первом матче одержал победу над «Локомотивом» — 3:1.

Серии 1/4 финала играются до двух побед.

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (32:30, 25:20, 25:20)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25)

30 марта.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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