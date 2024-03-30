Московское «Динамо» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 1/4 финала плей-офф суперлиги
Московское «Динамо» дома победило питерский «Зенит» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России — 3:0.
«Факел» в первом матче одержал победу над «Локомотивом» — 3:1.
Серии 1/4 финала играются до двух побед.
Чемпионат России. Мужчины
1/4 финала
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (32:30, 25:20, 25:20)
«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25)
30 марта.
Новости