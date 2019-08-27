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Бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней волейболистки, поместили в СИЗО

19:54

Трое бывших полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку, выступающую за юношескую сборную России, помещены в следственный изолятор, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Двум полицейским грозит тюремный срок до пяти лет за секс с волейболисткой.Изнасилование спортсменки в Анапе. В чем обвиняют полицейских

«В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор», — цитирует пресс-служба горадминистрации заместителя начальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко.

Ранее сообщалось, что работники полиции понудили спортсменку к групповому сексу. До этого они застали ее на пляже с молодым человеком, которого они отпустили. Девушку же полицейские склонили к групповому сексу, угрожая привлечь ее к административной ответственности. Полицейские были уволены, против них возбудили уголовное дело.

Стали известны имена полицейских, надругавшихся над несовершеннолетней волейболисткой

Дополнительная информация

https://iz.ru/914819/2019-08-27/podozrevaemykh-v-iznasilovanii-eks-politceiskikh-iz-anapy-pomestili-v-sizo

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