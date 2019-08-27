Стали известны имена полицейских, надругавшихся над несовершеннолетней волейболисткой

Telegram-канал Pro100krd опубликовал имена полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе. Их зовут Алий (28 лет) и Рустам (26 лет). Имя третьего полицейского, который смотрел на происходящее, но не принимал участие, не указано.

Ранее сообщалось, что работники полиции понудили спортсменку к групповому сексу. До этого они застали ее на пляже с молодым человеком, которого они отпустили. Девушку же полицейские склонили к групповому сексу, угрожая привлечь ее к административной ответственности. Полицейские были уволены, против них возбудили уголовное дело.

Спортсменка прибыла в Анапу на соревнования по пляжному волейболу в составе команды Московской области.