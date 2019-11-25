Бузато подписал контракт с Всероссийской федерацией волейбола

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сказал, что итальянский тренер Серджио Бузато подписал контракт с федерацией до окончания Олимпийских игр в Токио.

— Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато подписал контракт с ВФВ, контракт действует до окончания Олимпиады в Токио, — цитирует Шевченко РИА «Новости».

В сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова.