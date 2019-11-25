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Бузато подписал контракт с Всероссийской федерацией волейбола

11:48
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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сказал, что итальянский тренер Серджио Бузато подписал контракт с федерацией до окончания Олимпийских игр в Токио.

— Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато подписал контракт с ВФВ, контракт действует до окончания Олимпиады в Токио, — цитирует Шевченко РИА «Новости».

В сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191125/1561549097.html

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