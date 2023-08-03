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Неадекватный болельщик угрожал облить волейболистку кислотой. Его арестовала полиция

Отдел спорта «СЭ»
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Ханде Баладын.
Фото Соцсети
Пациент психбольницы боялся рекламы энергетиков и воспылал ненавистью к напарнице Ирины Воронковой.

Резонансная история шокировала волейбольное сообщество Турции. Звездная диагональная Ханде Баладын пожаловалась в полицию на угрозы. Некий пользователь интернета Мустафа Н. обещал найти девушку и при встрече облить кислотой. Неадекватного поклонника оперативно нашла полиция. И выяснила такое, что не знаешь — плакать или смеяться. Одной из лучших волейболисток страны угрожал стоявший на психоневрологическом учете мужчина, который боялся... рекламы энергетических напитков.

Угрозы за рекламу энергетика

25-летняя волейболистка команды «Эджзаджибаши» и сборной Турции Ханде Баладын может спать спокойно. Донимавший ее в соцсети мужчина задержан полицией и в ближайшее время вряд ли побеспокоит девушку. Подозреваемым (все-таки правила следствия требуют сомневаться в вине человека до судебного приговора) оказался мужчина средних лет Мустафа Н. (фамилию полиция не раскрывает).

Фото Соцсети

По данным оперативников, этот человек регулярно отправлял сообщения с угрозами следующего содержания: «Я вычислю твою машину, буду следить за тобой. Дома, на дороге, где угодно. Но я найду тебя и плесну тебе в лицо кислотой». В данный момент мужчина арестован и уже дал первые показания.

При этом он пытается оправдываться и заверяет, что на самом деле не хотел причинить девушке вред. Претензии у него не собственно к самой Баладын, а к факту участия девушки в рекламе энергетических напитков. «Я увидел Ханде и решил, что она — лицо компании. Поэтому я пытался связаться с ней и убедить ее отказаться от данного проекта. Главным было для меня не видеть эти назойливые баннеры. В процессе общения я начал чувствовать эмоциональную связь с девушкой, но идеи нанести ей какой-либо реальный вред у меня не было», — сказал подозреваемый.

Волейболистка Ханде Баладын.
Фото Соцсети

Переживал, что через баннеры украдут его личные данные

Если вы сочли предыдущий рассказ фейспалмом, то приготовьтесь к самому странному повороту этой истории. Чем именно реклама энергетиков могла помешать мужчине? Возможно, он выступает за правильное питание, пытается предупредить о вреде энергетиков? Требует их запрета, говорит о последствиях употребления подобных продуктов питания? Нет, и еще раз нет. У него нет претензий собственно к напиткам. Он видит риск именно в баннерах, которые попадались ему на телефоне во время интернет-серфинга. В объяснительной для полиции он напрямую говорит, что его взволновали рекламные объявления сами по себе.

«Реклама бренда энергетического напитка начала появляться в моих приложениях с начала 2022 года. Раньше я такие не видел. Естественно, меня встревожила эта ситуация, потому что я думал, что мои данные будут украдены, если я перейду по рекламным ссылкам», — объяснил он причину своего беспокойства.

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По данным турецких СМИ, мужчина находился на спецучете в больнице психических и неврологических заболеваний и ранее проходил соответствующее лечение. То есть донимал девушку банальный псих, который к тому же присылал письма с угрозами не только спортсменке, но и руководству клуба, и представителям бренда энергетика. Но повод ли это успокоиться? Не факт, ведь мы не знаем, насколько готов был Мустафа переходить от слов к действию.

В любом случае сейчас за дело взялась полиция Стамбула, а мужчина задержан, так что Баладын лучше всего забыть эту историю как страшный сон и жить дальше. Ханде нельзя назвать главной звездой турецкого женского волейбола. Но она точно одна из заметных фигур национальной команды и чемпионата страны. Диагональная только что выиграла со своей сборной Лигу наций. А на клубном уровне в мае она вместе с «Эджзаджибаши» (за который также играет россиянка Ирина Воронкова) дошла до финала турецкого чемпионата.

Волейбол
Сборная Турции по волейболу
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