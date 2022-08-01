«Зенит» обратился в арбитраж Всероссийской федерации волейбола из-за ухода Пашицкого

«Зенит» обратился в арбитраж Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) из-за ситуации с уходом волейболиста Дмитрия Пашицкого.

«Заявление «Зенита» поступило в арбитраж. В течение недели будет назначено заседание, на котором примут решение. Суть заявления — разрыв контракта с клубом со стороны Пашицкого», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко ТАСС.

Пашицкий в одностороннем порядке покинул «Зенит» в начале марта и подписал контракт с польским клубом ЗАКСА. У игрока был действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2022/23.