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Сегодня, 16:32

«Зенит» обратился в арбитраж Всероссийской федерации волейбола из-за ухода Пашицкого

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» обратился в арбитраж Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) из-за ситуации с уходом волейболиста Дмитрия Пашицкого.

«Заявление «Зенита» поступило в арбитраж. В течение недели будет назначено заседание, на котором примут решение. Суть заявления — разрыв контракта с клубом со стороны Пашицкого», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко ТАСС.

Пашицкий в одностороннем порядке покинул «Зенит» в начале марта и подписал контракт с польским клубом ЗАКСА. У игрока был действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2022/23.

Дмитрий Пашицкий. Волейболист с российским паспортом бросил «Зенит». Он требует разрешить ему играть в Польше

Источник: https://tass.ru/sport/15362667
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Александр Яременко (волейбол)
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