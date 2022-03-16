Волейболист с российским паспортом бросил «Зенит». Он требует разрешить ему играть в Польше

Клуб из Санкт-Петербурга возражает против перехода 34-летнего блокирующего Дмитрия Пашицкого, но тот уже тренируется в Гданьске.

Кандидат в сборную России, блокирующий питерского «Зенита» Пашицкий устроил скандал, самовольно организовав переход в польскую команду «Трефл» из Гданьска. У спортсмена паспорт РФ, действующий контракт с командой из нашей страны, а за плечами — пять сезонов в отечественном чемпионате. При этом волейболист объявил, что расторгает соглашение в одностороннем порядке и, не дождавшись урегулирования хотя бы части формальностей, начал тренировки в Гданьске, появившись на официальном мероприятии «Трефла» в экипировке польского клуба. В «Зените» выразили крайнее недоумение в связи с поведением Дмитрия.

Информация о разрыве контракта не соответствует действительности

Становление Пашицкого как волейболиста проходило в Прибалтике. Профессиональную карьеру он начал в Эстонии, потом выступал во Франции и Польше, откуда в 2017 году был приглашен в чемпионат России. При этом родился Дмитрий в Киеве, на Украине у него много родственников. 5 марта спортсмен опубликовал в соцсетях сообщение, что находится в Эстонии, хочет разорвать контракт с «Зенитом» и вся его карьера «под большим вопросом». В Петербурге согласились предоставить волейболисту отпуск за свой счет, но в этот момент ему поступило приглашение из Гданьска, и Пашицкий в нарушение всех юридических и этических норм по факту перешел в «Трефл». Поляки считают, что международная федерация должна санкционировать этот трансфер с учетом обстоятельств.

Впрочем, в «Зените» с такой постановкой вопроса не согласны и через национальную федерацию не дают волейболисту согласие на смену команды. В волейболе, в отличие от футбола, международные трансферные правила на нашу страну все еще распространяются. Хотя в Гданьске настаивают на специальном решении по данному вопросу. «Соглашение Дмитрия Пашицкого действует, контракт с игроком не расторгнут, — говорится в заявлении «Зенита». — В этой ситуации мы удивлены тем фактом, что Дмитрий, во-первых, появляется на пресс-конференции и на тренировках в экипировке другого волейбольного клуба, во-вторых, из уст представителей этого клуба звучат слова о том, что контракт Пашицкого с «Зенитом» уже разорван. Это не соответствует действительности».

«Хотелось бы напомнить, что Дмитрий при деятельной помощи клуба добровольно получил 14 августа 2020 года российский паспорт, — отмечают в питерской команде. — Сейчас мы видим, что этот факт, похоже, ничего не значит для гражданина РФ Дмитрия Пашицкого. Кстати, в одном из своих интервью в 2020 году он сказал ровно следующее: «Я считаю себя больше русским, чем украинцем». Уважаемый Дмитрий, если уже сегодня выяснится, что в силу создавшихся обстоятельств Вы действительно окажетесь де-юре игроком команды «Трефл» (Гданьск), то нам останется только сделать выводы из этой крайне неприятной ситуации».

Дмитрий Пашицкий. ВК «Зенит»

Клубы повсеместно идут навстречу спортсменам

Документы на российское гражданство Пашицкий начал оформлять еще в 2017 году. Тогда это требовалось для упрощения спортивной жизни: чтобы не считаться легионером. Хотя уже в то время Дмитрий был далеко не ноунеймом — признавался лучшим блокирующим чемпионата Франции, а в Польше, где третья по силе после России и Италии европейская лига, не просто собрал множество личных наград, но и установил рекорд для блокирующих, набрав за сезон 116 очков. В России Дмитрий органично влился в состав «Кузбасса» и стал одним из ключевых игроков чемпионского состава-2019, одним из любимцев финского тренера кемеровчан Туомаса Саммелвуо.

Неудивительно, что, когда Саммелвуо перебрался в Питер, Пашицкий сделал то же самое. А после получения паспорта РФ пошли разговоры о возможном привлечении опытного блокирующего в национальную команду России, тем более Дмитрий не заигран ни за одну из сборных. На Олимпиаду в Токио блокирующий в итоге не попал, но всегда положительно отзывался о нашей стране и до середины февраля без проблем исполнял свои контрактные обязательства в «Зените». Но 25 февраля питерский клуб по собственному желанию покинул любимый тренер Пашицкого — Саммелвуо заявил, что хочет сосредоточиться на работе с российской сборной.

«Хотелось бы сказать, что в конце февраля и начале марта далеко не одна российская команда столкнулась с необходимостью отпускать своих игроков, в том числе и ключевых, непосредственно по ходу сезона, — говорится в заявлении «Зенита». — В это непростое время клубы повсеместно идут навстречу спортсменам и не препятствуют их отъезду и корректному расторжению контрактов. Точно так же готовы были поступить и мы. В том случае, если бы Вы, Дмитрий, еще находясь в Санкт-Петербурге, выразили бы внятное желание официально покинуть «Зенит» из-за определенных проблем, то Вас бы поняли. А сейчас мы Вас уже не очень понимаем. Нам жаль, что история Вашего сотрудничества с «Зенитом» завершается таким образом».