Волейболист с российским паспортом бросил «Зенит». Он требует разрешить ему играть в Польше
Кандидат в сборную России, блокирующий питерского «Зенита» Пашицкий устроил скандал, самовольно организовав переход в польскую команду «Трефл» из Гданьска. У спортсмена паспорт РФ, действующий контракт с командой из нашей страны, а за плечами — пять сезонов в отечественном чемпионате. При этом волейболист объявил, что расторгает соглашение в одностороннем порядке и, не дождавшись урегулирования хотя бы части формальностей, начал тренировки в Гданьске, появившись на официальном мероприятии «Трефла» в экипировке польского клуба. В «Зените» выразили крайнее недоумение в связи с поведением Дмитрия.
Информация о разрыве контракта не соответствует действительности
Становление Пашицкого как волейболиста проходило в Прибалтике. Профессиональную карьеру он начал в Эстонии, потом выступал во Франции и Польше, откуда в 2017 году был приглашен в чемпионат России. При этом родился Дмитрий в Киеве, на Украине у него много родственников. 5 марта спортсмен опубликовал в соцсетях сообщение, что находится в Эстонии, хочет разорвать контракт с «Зенитом» и вся его карьера «под большим вопросом». В Петербурге согласились предоставить волейболисту отпуск за свой счет, но в этот момент ему поступило приглашение из Гданьска, и Пашицкий в нарушение всех юридических и этических норм по факту перешел в «Трефл». Поляки считают, что международная федерация должна санкционировать этот трансфер с учетом обстоятельств.
Впрочем, в «Зените» с такой постановкой вопроса не согласны и через национальную федерацию не дают волейболисту согласие на смену команды. В волейболе, в отличие от футбола, международные трансферные правила на нашу страну все еще распространяются. Хотя в Гданьске настаивают на специальном решении по данному вопросу. «Соглашение Дмитрия Пашицкого действует, контракт с игроком не расторгнут, — говорится в заявлении «Зенита». — В этой ситуации мы удивлены тем фактом, что Дмитрий, во-первых, появляется на пресс-конференции и на тренировках в экипировке другого волейбольного клуба, во-вторых, из уст представителей этого клуба звучат слова о том, что контракт Пашицкого с «Зенитом» уже разорван. Это не соответствует действительности».
«Хотелось бы напомнить, что Дмитрий при деятельной помощи клуба добровольно получил 14 августа 2020 года российский паспорт, — отмечают в питерской команде. — Сейчас мы видим, что этот факт, похоже, ничего не значит для гражданина РФ Дмитрия Пашицкого. Кстати, в одном из своих интервью в 2020 году он сказал ровно следующее: «Я считаю себя больше русским, чем украинцем». Уважаемый Дмитрий, если уже сегодня выяснится, что в силу создавшихся обстоятельств Вы действительно окажетесь де-юре игроком команды «Трефл» (Гданьск), то нам останется только сделать выводы из этой крайне неприятной ситуации».
Клубы повсеместно идут навстречу спортсменам
Документы на российское гражданство Пашицкий начал оформлять еще в 2017 году. Тогда это требовалось для упрощения спортивной жизни: чтобы не считаться легионером. Хотя уже в то время Дмитрий был далеко не ноунеймом — признавался лучшим блокирующим чемпионата Франции, а в Польше, где третья по силе после России и Италии европейская лига, не просто собрал множество личных наград, но и установил рекорд для блокирующих, набрав за сезон 116 очков. В России Дмитрий органично влился в состав «Кузбасса» и стал одним из ключевых игроков чемпионского состава-2019, одним из любимцев финского тренера кемеровчан Туомаса Саммелвуо.
Неудивительно, что, когда Саммелвуо перебрался в Питер, Пашицкий сделал то же самое. А после получения паспорта РФ пошли разговоры о возможном привлечении опытного блокирующего в национальную команду России, тем более Дмитрий не заигран ни за одну из сборных. На Олимпиаду в Токио блокирующий в итоге не попал, но всегда положительно отзывался о нашей стране и до середины февраля без проблем исполнял свои контрактные обязательства в «Зените». Но 25 февраля питерский клуб по собственному желанию покинул любимый тренер Пашицкого — Саммелвуо заявил, что хочет сосредоточиться на работе с российской сборной.
«Хотелось бы сказать, что в конце февраля и начале марта далеко не одна российская команда столкнулась с необходимостью отпускать своих игроков, в том числе и ключевых, непосредственно по ходу сезона, — говорится в заявлении «Зенита». — В это непростое время клубы повсеместно идут навстречу спортсменам и не препятствуют их отъезду и корректному расторжению контрактов. Точно так же готовы были поступить и мы. В том случае, если бы Вы, Дмитрий, еще находясь в Санкт-Петербурге, выразили бы внятное желание официально покинуть «Зенит» из-за определенных проблем, то Вас бы поняли. А сейчас мы Вас уже не очень понимаем. Нам жаль, что история Вашего сотрудничества с «Зенитом» завершается таким образом».