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25 июля, 23:29

Чемпионка мира Кошелева заразилась коронавирусом

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская волейболистка Татьяна Кошелева, выступающая за итальянский клуб «Валлефолья», сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Три года ты до меня не добирался, и вот момент настал. Здравствуй, COVID. И не просто дурацкий вирус, а со всеми своими пакостями в виде высоченной температуры, слабости, кашля и, надеюсь, что на этом список будет завершен.

Торжественно заявляю, здесь, прилюдно: отныне я выбираю себя. Все! Не хочу больше уроков, все поняла, все услышала и усвоила. И тебе, ковид, спасибо, кто бы меня еще так остановил и уложил дома? Всем желаю не болеть, любить себя и быть счастливыми", — написала 33-летняя спортсменка в социальных сетях.

За сборную России волейболистка выступала с 2007 по 2021 год, выиграла чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2013, 2015).

Коронавирус
Татьяна Кошелева
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