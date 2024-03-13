Вербов — о победе в регулярке: «Это не самоцель. Преимущество своей площадки по сути ничего не дает»

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов в интервью «СЭ» подвел итоги регулярного чемпионата для своей команды.

«Настроение хорошее, боевое. Все промежуточные задачи, которые мы поставили перед собой до плей-офф, по большому счету выполнены. Мы провели анализ всего регулярного сезона, матчей Кубка России и выявили те вещи, над которыми должны поработать как следует перед играми на вылет, чтобы еще улучшить свою игру и наш уровень.

Как по мне, первое место перед плей-офф не самоцель. Это жеребьевка, которая проводится честным образом — сильнейший получает первый рейтинг «посева» и получает преимущество своего поля. Но мы уже не раз видели, что преимущество своей площадки, по сути, ничего тебе не дает, если ты плохо играешь в волейбол», — сказал Вербов «СЭ».

Плей-офф PARI Мужской Суперлиги стартует в конце марта.

Полностью интервью Алексея Вербова читайте на сайте «СЭ».