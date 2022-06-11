Татьяна Кошелева выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Кузюткина

Российская волейболистка Татьяна Кошелева выразила соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной России Владимира Кузюткина.

Вчера, 10 июня стало известно, что Кузюткин скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

«Только с возрастом и опытом понимаешь, какой подарок был у меня в жизни! Какой шанс и возможность я получила, работая с таким тренером, как вы... Благодарю за все, за каждое ваше слово и действие! Спасибо за нашу общую победу в 2010 году на чемпионате мира! Вы навсегда в моем сердце и памяти! Соболезную семье и близким Владимира Ивановича. До свидания, потрясающий тренер», — написала у себя в соцсетях Кошелева.

Под руководством Кузюткина Кошелева выигрывала чемпионат мира по волейболу в 2010 году.

Кузюткин тренировал сборную России с 2009 по 2011 годы и в 2017 году. Помимо победы на мировом первенстве, команда под его руководством также становилась серебряным призером «Гран-при» в 2009 году.