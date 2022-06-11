Станислав Шевченко отреагировал на смерть Владимира Кузюткина

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал смерть тренера Владимира Кузюткина, скончался который 10 июня в возрасте 75 лет.

«Это потеря. Я тренировался у него как игрок, работал с ним как с тренером сборной команды. Понимаю принципы его работы, он был фанатом своего дела. Могу сказать о нем только самые добрые слова», — цитирует Шевченко ТАСС.