Станислав Шевченко отреагировал на смерть Владимира Кузюткина
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал смерть тренера Владимира Кузюткина, скончался который 10 июня в возрасте 75 лет.
«Это потеря. Я тренировался у него как игрок, работал с ним как с тренером сборной команды. Понимаю принципы его работы, он был фанатом своего дела. Могу сказать о нем только самые добрые слова», — цитирует Шевченко ТАСС.
Кузюткин в 2009-2011 и 2017 годах был главным тренером женской сборной России. В 2010 году привел национальную команду к победе на чемпионате мира. Под его руководством национальная команда также стала серебряным призером «Гран-при» в 2009 году.
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