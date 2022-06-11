Олег Антонов заявил, что скончавшийся Владимир Кузюткин внес огромный вклад в волейбол

Чемпион советского союза по волейболу Олег Антонов заявил, Владимир Кузюткин, скончавшийся 10 июня, внес огромный вклад в волейбол.

«Я не так много был с ним знаком, но это был человечище. Внес огромный вклад в волейбол, выиграл чемпионат мира с женской сборной, настоящий профессионал. Мастер своего дела. Очень скорбно, из-за того, что его не стало», — приводит слова Антонова «РБК Спорт».

Кузюткин тренировал сборную России с 2009 по 2011 годы и в 2017 году. Помимо победы на мировом первенстве, команда под его руководством также становилась серебряным призером «Гран-при» в 2009 году.