С ним женская сборная переживала золотую эпоху. Ушел из жизни Владимир Кузюткин

Вспоминаем чемпионат мира-2010, который завершился победой России.

10 июня не стало Владимира Кузюткина. Прославленный тренер ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75. Волейбольная общественность еще не отошла от другого страшного сообщения — днем ранее не стало олимпийского чемпиона Олега Молибога. И тут новый удар... В память о Владимире Ивановиче вспомним самый яркий момент в его тренерской карьере — чемпионат мира-2010 в Японии.

Владимир Кузюткин. FIVB

Как все начиналось

В том году россиянки пропускали «Гран-при» — традиционную летнюю коммерческую серию. Сборная вообще была в непростом состоянии. Провал на Олимпиаде в Пекине, потом неудача на Евро-2009.

В начале июня команда приняла участие на турнире в Монтрё. Правда, без лидеров — Екатерины Гамовой и Любови Соколовой (после Пекина-2008 они вообще подумывали о завершении карьеры в сборной). Зато там дебютировала Наталия Гончарова. Заняли россиянки четвертое место: «Где-то смотрелись сыровато, но база заложена хорошая, и это радует», — Владимир Кузюткин сохранял оптимизм.

Начало июля. Кубок Ельцина в Екатеринбурге. В полуфинале повержены голландки, в финале — китаянки. Оба раза по 3:0. Другое дело, что до ЧМ был еще вагон времени — он стартовал только 29 октября. В сентябре сборная отправилась в Кальяри на отбор к «Гран-при» — 2011 и выиграла четыре матча из пяти. Проиграв лишь итальянкам, когда все турнирные задачи были выполнены. Главный тренер в интервью «СЭ» был осторожен.

— Фавориты чемпионата мира — США, Бразилия и Китай. У американок в этом году вообще два равноценных состава! Вот у кого в отличие от нас нет никаких проблем с технической подготовкой. И не случайно именно американки летом выиграли «Гран-при». Россия? Скажу так: у нашей команды потолка нет. Но как мы можем причислять себя к фаворитам, если главная моя задача сейчас — не навредить, всеми способами избежать травм до чемпионата? В сборных США, Бразилии, Китая такого точно нет. Для них потеря одной-двух ключевых волейболисток катастрофой не станет. В нашем же случае это будет именно катастрофа.

Владимир Кузюткин и российские волейболистки на награждении после победы на ЧМ-2010. Фото Сергей Киврин, архив «СЭ» Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

Момент триумфа

Япония. Чемпионат мира. В группе никаких проблем Россия не испытала. Пять матчей — пять побед. Еще пять — на втором этапе. Причем к заключительной игре было понятно, что команда выходит в полуфинал при любых раскладах. Когда Кузюткина спросили, не намерен ли он в этой связи дать отдохнуть лидерам в ничего не значащем матче с Японией, тот удивился: «Вы что? Нам необходима только победа, чтобы не потерять болельщиков!» Хозяйки были повержены 3:1.

Вырисовывался принципиальный полуфинал с США. Игра получилась непростой, но в четырех сетах верх взяли наши девушки. Трио Гамова — Соколова — Кошелева настреляло 56 очков! Все говорили о невероятной атмосфере, которой в сборной давненько не было.

62-летний на тот момент Кузюткин, который впервые был как на турнире такого уровня в роли тренера, так и в Японии вообще, сохранял спокойствие. «Нам просто нужно все так же ничего не придумывать».

Финал с Бразилией. Классика мирового женского волейбола. Все как и четыре года назад. Снова дело доходит до тай-брейка. И снова титул забирает Россия. Хотя наша команда горела 1:2 по сетам.

— Я на седьмом небе, — признавался Кузюткин. — Из-за радости, которую доставил тем, кто в меня верил. А еще из-за неудовольствия, которое доставил определенному кругу людей. Вольтер как-то сказал: «Миг счастья дороже многих лет известности». Сегодня я испытал этот миг.

По возвращении в Москву волейбольную сборную ждал бум. Команду с самолета повезли в Кремль. Телефоны у всех разрывались. Кузюткин признался, что единственный, кому он успел перезвонить, был легендарный Николай Карполь. Ему не ответить Владимир Иванович не мог.

Гамова в декабре была признана лучшей спортсменкой года по версии «СЭ». Уверенно опередив даже олимпийских чемпионов Ванкувера Никиту Крюкова и Евгения Устюгова. То была золотая эра женского российского волейбола. И Кузюткин имеет к ней самое прямое отношение.