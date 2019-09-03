Спиридонов помог с экипировкой 11-летней волейболистке, у которой на нее не было средств

Известный волейболист Алексей Спиридонов помог 11-летней волейболистке сборной Костромы с экипировкой.

Сначала Спиридонов разместил в Instagram ролик о талантливой девушке, которая не может позволить купить себе кроссовки и попросил контакты ее или ее тренера.

— Спасибо всем , кто помог с информацией , в ближайшее время она будет одета и обута, -написал позже Спиридонов. — Давайте мы все не будем проходить мимо чужих проблем. Всем добра!