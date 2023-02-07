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Сегодня, 13:06

Семейная пара волейболистов погибла в результате землетрясения в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Турецкая волейболистка Бетюль Чобан Чакыр и ее супруг волейболист Бедреддин Чакыр погибли под завалами после землетрясения в Турции, сообщает Voleybol Aktuel.

По данным источника, тела спортсменов нашли под завалами в городе Кахраманмараш.

«Мы потеряли наших волейболистов во время землетрясения, которое глубоко потрясло всю нашу страну. Мы желаем Божьей милости Бетюль и Бедреддину и выражаем соболезнования их семье, близким и нашему обществу», — говорится в заявлении на сайте.

Бетюль Чакыр выступала за турецкий клуб «Меринос» из Газиантепа. Ей было 27 лет. Ее муж Бедреддин играл на любительском уровне.

Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, составляет 3419 человек, раненых — 20534, обрушилось 5575 зданий.

Источник: Voleybol Aktuel
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