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Сегодня, 14:24

Два волейболиста погибли в результате землетрясения в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Турецкие волейболисты Эминджан Коджабаш и Мехмет Джан Агырбаш погибли в результате землетрясения в Турции, сообщает ИА REGNUM.

По информации источника, спортсмены скончались в результате обрушения отеля в Малатье.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Ганы из турецкого «Хатайспора» Кристана Атсу вызволили из-под завалов зданий и доставили в ближайшую больницу.

Также информировалось о смерти турецкой волейболистки Бетюль Чобан Чакыр и ее супруга волейболиста Бедреддин Чакыр под завалами после землетрясения в Турции.

Источник: ИА REGNUM
Волейбол
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